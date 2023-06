Hole-in-One so wahrscheinlich wie Verletzung am WC

„Nicht gesehen“

So ein Sensationsschlag glückte nun vergangenes Wochenende bei den Internationalen Amateurmeisterschaften in Tillysburg. Fabian Schauer aus St. Marienkirchen am Hausruck donnerte den Ball aus 131 Metern direkt ins Loch. Kurios: Von seinem Hole-in-One bekam der 19-Jährige erst gar nichts mit. „Ich hatte es leider nicht gesehen, erst als wir beim Loch waren, war es klar. Es war auch gleich ein Schiedrichter da, der hat sich extrem mitgefreut“, so Schauer. „Das ist eine Rarität“, weiß mit Stefan Koppler der Clubmanager des GC Linz/St. Florian.