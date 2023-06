Die neue Baulandabgabe bleibt ein Zankapfel

Laut Dorner sei das seit Monaten so kommuniziert worden. Betroffene könnten sich an die Info-Hotline des Landes wenden. Deshalb sei auch der „ÖVP-Verrechner“ von Anfang an falsch gewesen. „Wir setzen mit unseren Maßnahmen im Bereich der Baulandmobilisierung wichtige Akzente, um jungen Familien leistbares Bauland zur Verfügung zu stellen“, so der Landesrat.