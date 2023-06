Rettung von Welser Kultbeisl scheint näher gerückt

Vor fast zwei Monaten meinte Gastronomin Ewelina Gierszewska noch völlig geknickt im Gespräch mit der „Krone“: „Die Lawog will das in den 1950er Jahren gebaute Haus abreißen.“ Ausgerechnet das altehrwürdige Gebäude in der Schießstättenstraße, in dem seit Jahrzehnten die Baumgartner Stub’n beheimatet ist. Doch jetzt scheint Licht am Ende des Tunnels.