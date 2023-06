David Egger: „Diese Auszählung ist peinlich“

Keine Schuldzuweisungen gibt es von David Egger in der Causa der falsch ausgezählten Stimmen beim Außerordentliche Bundesparteitag. „Es ist zweifellos nicht schön, wenn in einer so wichtigen Abstimmung Fehler passieren. Die Technik wird von Menschen bedient und da kann es zu Fehlern kommen. Die Salzburger SPÖ nimmt auch dieses Ergebnis an und ich gratuliere Andreas Babler.“