Babler wäre der dreizehnte SPÖ-Parteichef

Christian Kern war kürzester Vorsitzender

Am längsten im Amt in der Geschichte der österreichischen Sozialistinnen/Sozialisten beziehungsweise Sozialdemokratinnen/Sozialdemokraten war Bruno Kreisky mit mehr als 16 Jahren. Dahinter folgt Adolf Schärf, der nach dem Zweiten Weltkrieg zwölf Jahre an der Spitze stand. Am kürzesten diente hingegen Christian Kern mit seinen gut zwei Jahren im Amt. Unter einer vierjährigen Periode blieb sonst nur noch Viktor Klima.