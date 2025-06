Österreichs größter Abend seit Ewigkeiten

Sensation beim Saisonstart

Kaum jemand hatte an diesem Abend mit dem sensationellen Durchbruch von Raphael Pallitsch gleich in seinem ersten Saisonrennen gerechnet. Auch er selbst nicht. Dass er auf Anhieb nach all seinen körperlichen Problemen im Anschluss an die Hallen-WM im März in Nanjing seinen eigenen 1500-m-Rekord auf 3:32,96 verbessern und damit das Direkt-Limit für die WM in Tokio laufen würde, war eine Sensation.