Wahres Job-Wunder bei Österreichs Gemeinden

20 Prozent mehr Bedienstete bei Gemeinden seit 2008

Das starke Plus nicht nur an den hohen Gehaltsabschlüssen, sondern auch an den zusätzlichen Mitarbeitern. „Die Gemeinden haben über die Jahre hinweg kräftig eingestellt. Seit 2008 sind fast 22.000 Vollzeitäquivalente hinzugekommen – ein Anstieg um fast ein Fünftel“, sagt Jan Kluge, Ökonom beim wirtschaftsliberalen Institut Agenda Austria.