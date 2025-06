Klimaschutz: Wie wichtig ist die Vorbildwirkung?

Einige Promis nutzen ihre Plattformen, um für den Klimaschutz zu werben und Bewusstsein für Umweltprobleme zu schaffen. Doch ihr eigenes Verhalten steht oft im Widerspruch zu ihren öffentlichen Aussagen. Beispielsweise wurde Leonardo DiCaprio kritisiert, nachdem er – trotz seiner häufigen Appelle für einen besseren Klimaschutz – mit einem Privatjet zu einer Umweltpreisverleihung reiste. Auch Sängerin Taylor Swift stand in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik, aufgrund der Strecken, die sie mit ihrem Privatjet zurücklegte. 170 Flüge soll ihr Flugzeug 2022 durchgeführt und dabei rund 1.200 Tonnen CO₂ ausgestoßen haben – 83 Mal so viel wie der durchschnittliche Amerikaner.