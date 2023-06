Doskozil bleibt kaum noch Zeit zum Verschnaufen

Der Jubel über den Sieg von Hans Peter Doskozil im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vorherrschaft in der Bundes-SPÖ kannte im Burgenland keine Grenzen. Abgesehen von ein paar kritischen Stimmen an Stammtischen oder hinter vorgehaltener Hand, wurde der neue Parteichef mit Gratulationen persönlich oder mit „Herzlichen Glückwunsch“-Postings via Internet überhäuft.