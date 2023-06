Salzburger sind bereit für die mündliche Matura

Einige Maturanten wie Benjamin Seeber sehen positiv auf die schriftlichen Prüfungen zurück und freuen sich auch schon auf die mündlichen. Doch es gibt auch Kritik an der diesjährigen Matura. Nicht nur an den Aufgaben der Mathematik-Matura, die laut Schüler und Lehrer in Salzburg schwieriger war als in den Vorjahren (die „Krone“ hat berichtet). Es hagelt auch Kritik vonseiten der Arbeiterkammer (AK).