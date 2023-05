Eine Matura (fast) wie vor der Corona-Pandemie

Lerngruppen gebildet, um Stoff nachzuholen

Schachner freut sich, dass in der Schule wieder Normalität herrscht. „Aber wir mussten uns in den vergangenen Monaten in Lerngruppen treffen, weil wir während der Pandemie im Homeschooling gewisse Teilbereiche nicht durchgenommen haben. Die mussten wir nun nachholen“, sagt Schachner. Benjamin Seeber vom Gymnasium Zell am See kritisiert diese Tatsache. „Viele Schulen haben den Stoff im Homeschooling nur wiederholt. Bei uns am Gymnasium war das zum Glück nicht so.“