„Die Mathe-Matura war schwieriger als erwartet“

„Englisch ist bei mir ein Problemfach. Ich bin aber guter Dinge und freue mich schon auf die mündliche Matura“, sagt Benjamin Seeber. Der Gymnasiast, der in Zell am See die Oberstufe besucht, ist einer von insgesamt 3026 Salzburger Maturanten, der in den vergangenen zwei Wochen an den schriftlichen Abschlussprüfungen teilnahm. Wie berichtet, fanden diese heuer ohne coronabedingte Erleichterungen - wie weniger Stoff, verlängerte Prüfungszeiten oder einer freiwilligen mündlichen Matura - statt. Zumindest fast. Denn auch heuer wird die Jahresnote noch in die Matura mit einberechnet.