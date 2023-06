Auf geht‘s: Rote Lawine erobert Dornbirn

Schon am frühen Vormittag kocht vor dem Titelentscheid in der 2. Liga in Dornbirn die Stimmung: Hunderte GAK-Fans haben sich im Stadtzentrum versammelt. Um 12 Uhr geht der Fanmarsch los, um 14.30 folgt der Anpfiff. Die „Krone“ ist vor Ort.