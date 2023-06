Titelentscheidung ab 14.30 Uhr: Wer steigt auf?

Die „Rotjacken“ holten in der vergangenen Woche Sieg Nummer zehn im zwölften Frühjahrsauftritt der Meisterschaft. Nummer elf würde den Double-Sieger von 2004 wieder zurück in die Bundesliga führen. Zehn Jahre, nachdem der mittlerweile wieder eingegliederte Nachfolgeverein GAC des viermal in den Konkurs geschlitterten Traditionsclubs in der achthöchsten Klasse den Neustart anging. „Für den Verein wäre es eine unglaubliche Geschichte nach so langer Zeit“, sagte Sportdirektor Dieter Elsneg in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ zu Wochenbeginn.