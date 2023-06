„Breites Powerteam“: Kampfansagen und Harmonie

Die SPÖ gab im Linzer Desgin Center ein auffallend harmonisches Bild ab. Selbst Doskozils innerparteilicher Intimfeind Michael Ludwig fand via Twitter versöhnliche Worte. „Solidarität und sozialer Zusammenhalt sind wesentliche Eckpfeiler unserer Politik. Es braucht ein starkes Miteinander in der Gesellschaft, aber auch in der Partei, damit wir uns in Zukunft mit ganzer Kraft den Herausforderungen für die Menschen in unserem Land widmen können! Glück auf!“, erklärte der Wiener Bürgermeister.