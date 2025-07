Wende in Prozess um Drogentote (22): War es Mord?

In leer stehender Wohnung Drogen konsumiert

Doch was war in der besagten Nacht im Oktober 2024 genau passiert? Die beiden Männer und die Verstorbene hatten sich in einer leer stehenden Wohnung getroffen, um dort Drogen zu konsumieren. Die 22-Jährige hatte bereits zuvor Medikamente eingenommen, als der ältere Angeklagte ihr schließlich in der Wohnung Morphin in die Armbeuge spritzte. Kurz danach kam es bei der Frau zu einer Atemlähmung.