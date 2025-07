Erst Regen, aber Sonne steht in den Startlöchern

Der Freitag startet vielerorts mit wenigen Wolken und Sonnenschein, so die Prognose von Geosphere Austria am Donnerstag. Nur im Westen ziehen schon viele Wolken durch. Diese breiten sich im Tagesverlauf ostwärts aus und sorgen verbreitet für mitunter intensive Schauer und kräftige Gewitter. Der Gewitterschwerpunkt liegt dabei von Osttirol bis ins Industrieviertel und am Alpenostrand. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 16 Grad, die Höchsttemperaturen bei 20 bis 28 Grad.