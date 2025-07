Regierung kündigt Fördercalls für die Industrie an

Über diese neuen Fördercalls informierte am Donnerstag auf der Linzer Universität ein Trio der Bundesregierung: Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS). Anlass des Treffens in der oberösterreichischen Landeshauptstadt war ein Arbeitsgespräch mit den Wirtschaftsstandortagenturen aus allen Bundesländern. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer „Industriestrategie 2035“ – das Treffen in Linz war ein Teil des Prozesses. Im Herbst sollen Ergebnisse präsentiert werden.