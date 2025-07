Diese Akademiker verdienen im Vergleich am besten

Hohe Gehälter in Vorarlberg

Berücksichtigt man Region und Ausbildungsfeld, können IKT-Absolventinnen und -absolventen in Vorarlberg und Wien mit dem höchsten Gehalt rechnen, im Bereich Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe ist in Vorarlberg und den industriegeprägten Bundesländern Oberösterreich und Steiermark am meisten zu holen. Im Gesundheits- und Sozialwesen werden die höchsten Gehälter ebenfalls in Vorarlberg bezahlt, gefolgt von Tirol und dem Burgenland. Im Bereich Dienstleistungen liegt Salzburg vor Vorarlberg und Kärnten.