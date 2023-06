Polit-Karten neu gemischt: Nun kommt Doskozil-SPÖ

Politisches Erdbeben in Österreich! Hans Peter Doskozil ist der neue Parteichef der SPÖ. Er besiegte seinen Kontrahenten Andreas Babler mit 53 Prozent der Delegierten-Stimmen. Damit schwenkt die SPÖ wohl einen Schritt nach rechts. Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ schloss Doskozil gleich in seiner Antrittsrede neuerlich aus - vielmehr wolle er die Stimmen der Freiheitlichen zurückholen. Eine Kampfansage in Richtung FPÖ-Chef Herbert Kickl.