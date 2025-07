Grabher lässt Martincova gerade einmal drei Games

In ihrem Erstrunden-Match gegen die Pastikova (WTA-Nr. 890), die sich durch die Qualifikation hatte kämpfen müssen, tat sich Grabher zu Beginn beider Sätze etwas schwerer und musste jeweils ihre ersten beiden Servicespiele abgeben. Kein Problem, da auch ihre Gegnerin nach Stabilität suchte. In weiterer Folge setzte sich die Klasse und Erfahrung der 29-Jährigen, die aktuell in der WTA-Rangliste auf Position 130 geführt wird, durch. Nach exakt 90 Minuten verwertete sie ihren ersten Matchball zum 6:3, 6:3-Sieg.