Huseyn (14): „Ich bin so stolz und glücklich“

Seit Anfang April ist der 15-Jährige zurück in Salzburg. Seine Familie musste in Aserbaidschan bleiben. „Wir telefonieren viel, ich vermisse sie sehr“, sagt Huseyn. Ansonsten ist der Jugendliche wunschlos glücklich. „Ich habe bei meinen Gasteltern ein eigenes, schönes Zimmer. Es passt in der Schule und mein Deutsch wird immer besser“, grinst er.