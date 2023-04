Huseyn zurück: „Danke, dass ich hier sein darf“

Die Umarmung war innig, herzlich und schien vor wenigen Monaten noch unendlich weit entfernt. Huseyn Salimov ist zurück auf heimischem Boden. Dienstagnachmittag landete der 14-Jährige am Flughafen Wien-Schwechat und fiel dort seinem Wegbegleiter Walter Windischbauer in die Arme. „Ich bin so dankbar, dass ich wieder hier sein darf“, konnte der gebürtige Aserbaidschaner sein Glück kaum fassen.