Es gibt neue Hoffnung für Huseyns Rückkehr

Trotz Protesten gegen die Abschiebung wischte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der Familie gegen im Mai - zwei Monate nach der Abschiebung - vom Tisch. Doch nach einer aktuellen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes steht fest: Das Bundesverwaltungsgericht hat grobe Fehler gemacht - sogar von „Willkür“ ist im zwölfseitigen Entscheidungstext der Verfassungsrichter zu lesen. Offensichtlich haben die Richter des BVwG einfach Textbausteine eines anderen Verfahrens in das Urteil kopiert. „Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem Erkenntnis offenbar auf Sachverhalte bezieht, die gar nicht die Familie von Huseyn betreffen, sondern eine andere Familie“, erklärt Sprecherin Cornelia Mayrbäurl. Bedeutet: Das Bundesverwaltungsgericht muss die Beschwerde der Familie neu überprüfen, womöglich sogar den Sachverhalt neu ermitteln. Denn: Auf die eigentliche Beschwerde zur Abschiebung gingen die Verfassungsrichter nicht ein, da bereits bei der Prüfung des Aktes die Angaben zur falschen Familie aufgefallen sind. Heißt auch: Ob die Abschiebung überhaupt rechtlich in Ordnung war, müssen erst die Gerichte neu überprüfen.