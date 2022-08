Huseyn (14) gibt nicht auf

Seine Mitstreiter kämpfen unermüdlich weiter. Mithilfe von Anwalt Wilfried Embacher hat man den Fall nun zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) getragen. Der Jurist ortet rund um den Abschiebebescheid massive Verfahrensmängel. Ein Lichtblick: Der Anwalt wandte sich bereits in einem ähnlichen Fall an die Justiz. Ende Jänner 2021 wurde die damals zwölfjährige Tina mit ihrer Familie nach Georgien abgeschoben. Tina ist mittlerweile zurück in Wien, hat ein Schülervisum in der Tasche. Das Gericht hielt ihre Abschiebung damals klar für „verfassungswidrig“.