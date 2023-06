Tiroler Bauer wird in Grube von Güllemixer erfasst

Ein 55-jähriger Landwirt war am Freitag gegen 16 Uhr auf seinem Bauernhof in Kirchberg in Tirol damit beschäftigt, in der Güllegrube Güllmist mit Wasser zu vermengen, als das Unglück geschah. Um den Mist mit dem Wasser zu vermischen, benutzte der Bauer einen Güllemixer. Dieser war in Betrieb, als sich der Landwirt in der Grube aufhielt. In der Grube wurde der 55-Jährige vom Gerät erfasst und am rechten Bein verletzt.