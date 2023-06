SPÖ: Machtverlust für das Liesinger Netzwerk

Faymann selbst ist zwar seit 2016 Geschichte, sein Apparat hat aber bis in die Gegenwart die Strippen in der Hand. Allerdings ist mit dem heutigen Parteitag der Machtverlust der Liesinger Partie besiegelt. Egal, wer in Linz als Sieger über die Ziellinie geht, keiner der beiden - weder Doskozil noch Andreas Babler - stehen der Liesinger Clique nahe.