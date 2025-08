Zwei steirische Teams wechseln in Kärntner Liga

Im steirischen Eishockey-Unterhaus bleibt in diesem Sommer kein Puck auf dem anderen! Die Eliteliga wird in die Kabine geschickt, die Landesliga feiert ihr Comeback, doch welche Vereine künftig wo spielen, entscheidet sich erst nächste Woche. Fix sind zwei Abgänge, weil die Leobener LE Kings und die Zeltweg-Murtal Lions dem Bundesland den Rücken kehren und künftig in Kärnten mitspielen. So kurz, so chaotisch die kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse.