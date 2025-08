Leipzig-Duo steht kurz vor Premier-League-Wechsel

Auch Simons vor Abschied

Auch der 22-jährige Xavi Simons will wohl weg aus Leipzig. Der Niederländer befindet sich laut Transfer-Experten Fabrizio Romano in Verhandlungen mit dem FC Chelsea und hat bereits am Freitag „RB Leipzig“ aus seiner Instagram-Bio gelöscht – ein Anzeichen dafür, dass der Spieler wohl einen Abgang forcieren wolle. Sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt“ bei 70 Millionen Euro, könnte aber laut Berichten auch für weniger zu haben sein.