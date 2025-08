Vorjahreszweiter Bucher in Singapur WM-Siebenter

„Ich glaube, besser hätte die WM nicht verlaufen können. Das passt so. Cool, dass ich zweimal unter 51 geschwommen bin. Es ist jetzt so kurz nach dem Rennen sehr, sehr schmerzhaft. Vor allem in den Beinen. Aber ich bin echt zufrieden mit einem siebenten Platz, mit dem kann ich hoffentlich noch eine gute Staffel schwimmen“, sagte Bucher und sprach seinen Schlussbewerb mit dem Lagen-Teambewerb am Sonntag an.