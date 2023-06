So sieht die Bundesschulsprecherin das Schulsystem

Nur „Babysteps“ im Bildungsbereich

Ideen sind das eine, die Umsetzung aber eine völlig andere Sache. Konkrete Ergebnisse bzw. Verbesserungen im Bildungsbereich lassen nämlich aktuell in vielen Bereichen noch auf sich warten. „Die Mühlen im Bildungssystem mahlen recht langsam“, so die Bundesschulsprecherin. Das Schulfach Politische Bildung und Medienkunde wird beispielsweise seit 25 Jahren gefordert - bislang ohne Erfolg. Einig sind sich die Schüler jedenfalls bei ChatGPT: „Künstliche Intelligenzen gehören in die Schule.“