U-Ausschuss-Debatte: „Dann ist Feuer am Dach“

Der Verdacht: Es wurde ein Spionagering mit Ott, dessen Kompagnon Weiss und dem flüchtigen Marsalek gebildet. Krainer: „Die FPÖ hat sich instrumentalisieren lassen. Für Hausdurchsuchung beim BVT unter Kickl. Und die ÖVP hat dem Herrn Ott alle Zugänge gegeben, bis 2022 der britische Geheimdienst sich meldete und sagte, der ist ein Spion. Dabei bestand der Verdacht schon seit 2017.“ Es ging hin und her. Krainer: „Es ist unerträglich, dass bei einem so wichtigen Thema nur mit dem Finger aufeinandergezeigt wird.“ Es gehe um Aufklärung. Hier gibt es Einigkeit. Und: Die ÖVP kündigt einen Kickl-Russland-Ausschuss an. Auch für den Grünen Stögmüller dringend nötig. „Da geht es nicht nur um den Spionagering, sondern auch um größere russische Netzwerke.“ FPÖ-Mann Hafenecker führte die Spur zur Wirtschaftskammer. Also zur ÖVP.