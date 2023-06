Heute schaut ganz Österreich auf das Design Center

„Lied der Arbeit“ als Abgesang

Persönlich anwesend - zum letzten Mal in dieser Funktion - wird heute auch Christian Deutsch sein. Mit der Niederlage der scheidenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei der Mitgliederbefragung war auch sein Schicksal als Bundesgeschäftsführer besiegelt. „Mit dem ,Lied der Arbeit’ (die SPÖ-Hymne wird traditionell am Ende eines Parteitages gesungen, Anm.) endet auch meine Tätigkeit“, sagt Deutsch im „Krone“-Gespräch. Ein bisschen Wehmut klingt beim Abschied mit: „Wir sind mit Rendi-Wagner in Umfragen schon bei über 30 Prozent gelegen, dann haben die internen Querschüsse begonnen“, sagt er in Richtung Doskozil.