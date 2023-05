Doskozil gegen Babler: Da hat das Los entschieden

Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler? Die Frage, wer die Bundes-SPÖ als Parteichef in die Zukunft führen wird, wird am Parteitag der Genossen am Samstag entschieden. Fix ist bereits die Reihenfolge der Reden der beiden Vorsitz-Kandidaten. Diese wurde per Los-Entscheid festgelegt.