Radfahrer entdeckte verunglückte Motorradfahrerin

Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Mittwoch gegen 11.10 Uhr mit ihrem Leichtmotorrad auf der Schaunbergerstraße L 1214 Richtung Waldkirchen am Wesen. Am Beginn einer starken Linkskurve kam sie plötzlich rechts von der Fahrbahn ab. Danach schlitterte sie über eine steile Bachböschung und prallte im Bachbett gegen einen Erlenstock. Die Frau wurde durch den Anprall vom Motorrad in die angrenzende Wiese geschleudert.