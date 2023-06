„Sterben für Erdogan“: Türken wollen Wien stürmen

Kurz nach dem Sieg von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan bei der Präsidenten-Stichwahl in der Türkei gingen seine Anhänger auf die Straße, in Teilen Wiens genauso wie natürlich in der Türkei. Dabei sorgte eine Twitter-Meldung eines jungen Türken aus Istanbul-Üsküdar für Aufregung.