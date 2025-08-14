S-Bahn-Sperre wird rechtzeitig fertiggestellt

Bereits seit 28. Juni ist die S-Bahnstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Jetzt biegt die Mega-Baustelle aber in die Zielgerade ein: Knapp sieben von neun Wochen Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr sind bereits geschafft, alle Bauarbeiten laufen planmäßig. Und: sie werden auch rechtzeitig fertig. Trotzdem wird jetzt der Schienenersatzverkehr aufgestockt. Ab Montag, 18. August bis zum Ende der Sperre am 1. September um 4 Uhr gibt es kürzere Intervalle und längere Betriebszeiten bei der Direktbus-Linie.