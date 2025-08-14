Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 2 Monaten

S-Bahn-Sperre wird rechtzeitig fertiggestellt

Wien
14.08.2025 16:12
An die 700 Züge rollen täglich über die beliebte S-Bahn-Linie. Die Bauarbeiten, wie etwa hier am ...
An die 700 Züge rollen täglich über die beliebte S-Bahn-Linie. Die Bauarbeiten, wie etwa hier am Praterstern, sind massiv(Bild: ÖBB/Lukas Leonte)

Die Bauarbeiten auf der Stammstrecke gehen jetzt in den Endspurt. Trotzdem verstärken die ÖBB nun den Schienenersatzverkehr. Das steckt dahinter

0 Kommentare

Bereits seit 28. Juni ist die S-Bahnstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Jetzt biegt die Mega-Baustelle aber in die Zielgerade ein: Knapp sieben von neun Wochen Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr sind bereits geschafft, alle Bauarbeiten laufen planmäßig. Und: sie werden auch rechtzeitig fertig. Trotzdem wird jetzt der Schienenersatzverkehr aufgestockt. Ab Montag, 18. August bis zum Ende der Sperre am 1. September um 4 Uhr gibt es kürzere Intervalle und längere Betriebszeiten bei der Direktbus-Linie.

Bei der Station Handelskai werden die Bahnsteige verlängert, Bau- und Tragwerke erneuert sowie ...
Bei der Station Handelskai werden die Bahnsteige verlängert, Bau- und Tragwerke erneuert sowie die Bahninfrastruktur modernisiert.(Bild: ÖBB/Lukas Leonte)

In den letzten beiden Augustwochen wird auf der gelben Linie zwischen Praterstern und Floridsdorf ein 4-Minuten-Takt (bisher 5-Minuten-Takt) in der Hauptverkehrszeit angeboten. Die Betriebszeiten der Direktbusse werden um eine Stunde verlängert. Diese fahren jetzt eine Stunde länger bis 21 Uhr (bisher 20 Uhr).

Lesen Sie auch:
Die S-Bahnstammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf ist noch bis 1. September gesperrt.
Bald ist es vorbei
Jetzt Endspurt für die Wiener Öffi-Dauerbaustellen
11.08.2025
Immer mehr Zuzug
S-Bahn-Haltestelle Lobau soll jetzt zurück
04.05.2025

Bei den Bussen mit allen Halten, auf der blauen Linie, gibt es auch eine Neuigkeit: Diese fährt weiterhin generell im 10-Minuten-Takt zwischen Praterstern und Floridsdorf und retour. Ab 18. August fahren zusätzliche Busse kurz geführt zwischen Praterstern über die Station Traisengasse und Handelskai, um in diesem Abschnitt einen annähernden 5-Minuten-Takt anzubieten. Diese Taktverdichtung wird in der Hauptverkehrszeit eingeführt (werktags Montag bis Freitag, 6.30 bis 9 Uhr und 15.30 bis 18.30 Uhr).

Meistbefahrene Nahverkehrsstrecke in Österreich
Die sogenannte Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf ist für die Wiener und die Pendler immens wichtig und wird oft auch als das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs bezeichnet. Mit rund 250.000 Reisenden pro Werktag ist sie zudem die meistbefahrene Nahverkehrsstrecke in Österreich. Auch 2026 und 2027 wird es Sperren geben.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
20° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
20° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
129.429 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.006 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
111.909 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1702 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1529 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
959 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Wien
Nach 2 Monaten
S-Bahn-Sperre wird rechtzeitig fertiggestellt
Kündigt Trennung an
Brutaler Angriff: Frau gewürgt und verprügelt
Schwierige Festnahme
Polizeibekannter Pannenhelfer in Wien geschnappt
Nicht das erste Mal
Wien: Großbrand bei Recyclingfirma hält weiter an
In in Wien
Museen & Co.: Perfekte Abkühlung an heißen Tagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf