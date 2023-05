„Überholt sogar die ÖVP“: Scharfe Kritik an Babler

Babler gegen Debatte „über semantische Spitzfindigkeiten“

Von der „Krone“ mit seinen damaligen Aussagen konfrontiert, meinte Babler am Dienstag, am Weg in die Sozialunion sei eine Reform der Europäischen Verträge notwendig: „Mit dieser Forderung befinde ich mich in guter Gesellschaft mit vielen sozialdemokratischen Regierungschefs.“ Am Mittwoch verteidigte er sich erneut: Seine Formulierung „mag überzogen sein“, doch sollte man nun nicht „über semantische Spitzfindigkeiten“ diskutieren, meinte er.