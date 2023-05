„Aggressivstes Bündnis“: Babler stellte EU infrage

Beim außerordentlichen Bundesparteitag am Samstag in Linz will Andreas Babler neuer SPÖ-Parteichef, bei der wohl im Herbst 2024 stattfindenden Nationalratswahl dann Bundeskanzler werden. Dafür braucht er im Duell mit Hans Peter Doskozil jedoch eine Mehrheit unter den stimmberechtigten Delegierten. Diese fragen sich seit Wochen aber vor allem eines: Wie weit links ist Andreas Babler wirklich?