„Die Sucht wird mich mein Leben lang begleiten“

Wie viele junge Menschen hat auch Christina Keller als Teenager begonnen, am Abend mit Freunden unterwegs zu sein, Partys zu feiern und dabei auch Alkohol zu trinken. Was als Genusskonsum am Wochenende seinen Anfang nahm, wurde mit der Zeit zu einer ausgeprägten Sucht. Wie es so weit kommen konnte, ist wohl verschiedenen Umständen und den schweren Schicksalsschlägen im Leben der jungen Frau geschuldet.