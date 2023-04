Hyundai räumt bei den World Car Awards voll ab

Wie schon im Vorjahr gehen die Titel World Car of the Year, World Electric Vehicle und World Car Design of the Year an die Koreaner. Das World Performance Car kommt ebenfalls aus dem Hyundai-Konzern: Es ist der Kia EV6 GT. Zum World Luxury Car wurde das US-Elektroauto Lucid Air gewählt. Die einzige diesmal erfolgreiche europäische Marke ist Citroen: Der C3 holte den Titel als World Urban Car.