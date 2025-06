OKC erkämpft sich Titel-Matchball gegen Pacers

Oklahoma City Thunder hat sich in der Finalserie der National Basketball Association (NBA) einen Titel-Matchball erarbeitet. Das beste Team der Hauptrunde behielt am Montag vor eigenem Publikum gegen die Indiana Pacers mit 120:109 die Oberhand und ging nach dem fünften von maximal sieben Spielen mit 3:2 und damit erstmals in Führung. Am Freitag war OKC mit einem Auswärts-111:104 der Ausgleich geglückt. Partie Nummer sechs geht am Donnerstag in Indianapolis über die Bühne.