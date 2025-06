Nico Santos: „Ein Song mit eurem JJ wäre ein Hit!“

Wiesen ist eine kleine Gemeinde, in der knapp 2800 Einwohner leben. Trotzdem standen hier schon bei diversen Festivals internationale Kapazunder auf der Bühne: The Cranberries, Marilyn Manson, Nick Cave, Bush, Iggy Pop, The Offspring, Garbage, The Red Hot Chili Peppers, Faithless, Skunk Anansie, Placebo, Therapy?, Cypress Hill, Kosheen, Mando Diao, Die Ärzte, Wir sind Helden, Die Sportfreunde Stiller, Rammstein, Die Toten Hosen, Fettes Brot, Die Fantastischen Vier – nur um einige zu nennen. Ist dir das bewusst?

Ich wusste, dass schon einige Legenden in Wiesen waren, aber dass es so viele sind, ist echt cool! Da bin ich ja in bester Gesellschaft. The Cranberries waren die Lieblingsband meiner Mama und die Red Hot Chili Peppers eine von mir. Es ist ein Traum, nun auch selbst da spielen zu dürfen.