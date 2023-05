Erdogan-Feiern für Bürgermeister vor allem „laut“

Im Rennen um die türkische Präsidentschaft fallen ihre Stimmen zwar nur wenig ins Gewicht, die symbolische Wirkung ist aber um ein Vielfaches höher. Österreich ist fest in der Hand Erdogans. Doch die türkischen Spuren in Österreich gehen wesentlich tiefer. Denn mit Stichtag 1. Jänner 2023 lebten 161.078 in der Türkei Geborene in Österreich - 65.646 alleine in Wien. Bereits 14 Prozent der zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich haben türkische Wurzeln, und rund 59% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus der Türkei sind österreichische Staatsangehörige.