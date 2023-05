Erdogan mit Wolfsgruß und Allahu Akbar gefeiert

Als „große schwarze Wand aus Menschen“ beschreibt Kurt Tichy vom gleichnamigen bekannten Eissalon die Szenerie am Reumannplatz in Favoriten. Vor dessen Tür haben Sonntagabend Tausende junge Türken den Sieg von Machthaber Recep Tayyip Erdogan am Reumannplatz gefeiert. Tichy: „Man konnte die Situation schwer einschätzen. Es war eine aufgeheizte Stimmung. Wir haben alle Türen verschlossen, weil auch mit Feuerwerkskörpern hantiert wurde.“ Ein anderer Unternehmer meint gegenüber der „Krone“: „Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Erdogan nicht gewonnen hätte.“