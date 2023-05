Erdogan-Fans in Wien: Heimische Politik schäumt

Fans zeigten verbotene „Wolfsgruß“

Zahlreiche Fans des türkischen Präsidenten feierten am Sonntagabend in Wien den Wahlsieg. Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie am Reumannplatz in Wien-Favoriten lautstark Feiernde türkische Fahnen schwenkten. Durch das Einschreiten der Beamten und entsprechende Anzeigen habe sich die Lage aber gegen 23.30 Uhr wieder beruhigt. Anzeigen gab es laut Polizei aber auch nach dem „Symbolgesetz“, da - wie auch bei vorangegangenen Veranstaltungen - von einzelnen jubelnden Erdogan-Fans der verbotene „Wolfsgruß“ gezeigt wurde.