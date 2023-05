China kündigt Raumfahrtmission für Dienstag an

China will am Dienstag seine nächste bemannte Raumfahrtmission starten. Um 9:31 Ortszeit soll das Raumschiff „Shenzhou 16“ vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Volksrepublik zur mittlerweile voll funktionsfähigen Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast) aufbrechen, wie Chinas Raumfahrtbehörde am Montag ankündigte