„Neuer“ Opel Corsa: Stärker, weiter, digitaler

Mit einem derartigen Erfolg haben seine Väter wohl kaum gerechnet. Der Opel Corsa war in den vergangenen zwei Jahren der meistverkaufte Kleinwagen in seinem Heimatland Deutschland. Jüngst hat das im spanischen Saragossa gebaute Modell sogar den ewigen Liebling der Deutschen vom Neuzulassungsthron gestoßen, den Golf. Eine Sensation, die in der Zentrale in Rüsselsheim wohl Sektlaune verbreitet haben dürfte. Dass der Corsa in Österreich nicht einmal in den Top 20 zu finden war, ist da leicht zu verschmerzen.