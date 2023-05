Reiz der Mucki-Buden: „Stark ist das neue Sexy“

„Mich hat Arnie Schwarzenegger immer fasziniert! Ich wollte so ausschauen wie er und darum bin ich schon als Jugendlicher ins Fitness-Studio gegangen“, erinnert sich Christian Rohrhofer aus Steyr. Doch irgendwann wollte der heute 37-jährige seinen Körper nicht mehr „nur“ in ein Muskelpaket verwandeln, sondern: „Mir wurde klar, dass ich einen Wettkampf bestreiten will - aber mit klar messbaren Kriterien.“ Er begann mit Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben im Wettkampfstil, was auch als Powerlifting bezeichnet wird.