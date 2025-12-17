2026: Ein frischer Blick auf den Bauernkrieg

Bauernkrieg ist für viele bis heute spannend

Die Geschichten und Mythen rundherum sind es auch. „Der oberösterreichische Bauernkrieg sorgt bis heute für Diskussionen“, sagt Projektleiter Martin Honzik. Grund genug, ihn wieder zum Thema zu machen. Es kann kein besseres Format als die „communale oö“ dafür geben.